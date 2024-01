Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - In einem Punkt ist Halle bereits Extraklasse. Gegenüber wichtigen Gästen kann sich die Stadt perfekt präsentieren. So war es im Januar 2023, als die Jury die Bewerberstädte des Zukunftszentrums bereiste und es Halle gelang, an diesem Tag das Ruder für sich herumzureißen. Und auch die Teilnehmer des 41. Tages der Bustouristik, die teilweise schon Freitag anreisten, wurden verwöhnt: mit einem kulinarischen Zusammensein im „Krug zum Grünen Kranze“, einer Spezialführung durch die Lichterwelten-Ausstellung im Bergzoo und einem Höhenfeuerwerk am Sonntag. Und als die Stadt zum Pressegespräch am Montag auch noch auf die Empore der Ulrichskirche bat, lobte Veranstalter Dieter Gauf: „Ich habe schon viele Pressekonferenzen erlebt. Aber noch nie eine in so einer Atmosphäre.“