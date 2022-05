Arbeitsplätze entstehen 120 Meter hoch: Halle will am Riebeckplatz nach Vorbild aus New York bauen

Frankfurt/Oder will es, Jena und Magdeburg auch: Der Bund sucht nach einem Standort für ein Wissenschafts- und Begegnungszentrum. Warum Halle und Wittenberg bei der Bewerbung an einem Strang ziehen wollen und sich an der UN orientieren.