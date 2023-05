Bürgermeister Egbert Geier und Generalkonsulin Cornelia Pieper legten in der Marienkirche in Danzig einen Kranz am Grab von Pawel Adamowisz nieder. Der Bürgermeister von Danzig war 2019 bei einer Benefizveranstaltung durch einen Attentäter mit mehreren Messerstichen getötet worden.

Dirk Skrzypczak