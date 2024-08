23-Jähriger schießt in Halle mit Schreckschusswaffe und bedroht Mann

Ein 23-Jähriger hat am Mittwoch in Halle-Trotha mit einer Schreckschusswaffe geschossen und einen Mann bedroht, der in Begleitung einer Frau und eines Kindes war.

Halle (Saale). - Ein 23-Jähriger hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Oppiner Straße in Halle-Trotha mit einer Schreckschusswaffe geschossen und einen Mann bedroht, der in Begleitung einer Frau und eines Kindes war. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Den Angaben zufolge hat der 23-Jährige einen ebenfalls 23 Jahre alten Mann auf einem Parkplatz mit einer Schreckschusswaffe bedroht.

Daraufhin sei der Mann mit der Frau und dem Kind in ein dortiges Geschäft geflohen. Der mutmaßliche Täter habe dann einen Schuss abgegeben und sich schließlich vom Tatort entfernt.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen. Er habe versucht zu flüchten, sei aber gestürzt. Bei dem Sturz habe er sich Verletzungen zugezogen, weswegen er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden sei.

Wie die Polizei mitteilte, konnte sie die Waffe bei dem Verdächtigen nicht finden. Später habe ein Spürhund die Waffe in der Nähe des Ortes erschnüffelt, an dem der mutmaßliche Täter gefasst wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz gegen den Mann.