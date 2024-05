Die Polizei Halle hat den Vater der zweijährigen Sophie festgenommen, die am Wochenende aufgrund schwerer Verletzungen gestorben war. Das sind die Hintergründe.

Kriminaltechniker waren am Tatort im Paulusviertel, wo die kleine Sophie ums Leben kam.

Halle (Saale)/MZ. - Im Fall des zweijährigen Mädchens, das am Sonntag leblos in der Wohnung seiner Eltern in Halle gefunden worden war, hat es nun eine Festnahme gegeben.