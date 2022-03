Halle sucht weiter Wohnungen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Halle (Saale)/MZ - In Halle sollen in dieser Woche weitere 90 Flüchtlinge aus der Ukraine in 28 Wohnungen untergebracht werden. Bislang konnte die Stadt nach eigenen Angaben den geflohenen Menschen bislang 21 möblierte Wohnungen anbieten. Bis Montag wurden indes 2.276 Kriegsflüchtlinge in Halle offiziell registriert. Um die Bereitstellung weiterer bezugsfertiger Wohnungen zu beschleunigen, setzt die Stadt auf ehrenamtliches Engagement. So können Vereine, Firmen aber auch Privatpersonen leere Wohnungen einrichten - die Räume stellt die Stadt. Gegenwärtig werden bereits 26 Wohnungen durch Paten vorbereitet. Ziel sei es, bis Ende der Woche die ersten dieser Unterkünfte an Flüchtlinge zu übergeben.

Informationen zu den Patenschaften erteilt die Stadt unter der Rufnummer 0345/221-4047. Per Mail kann man sich dazu unter willkommen@halle.de an die Stadt wenden.