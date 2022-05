Streit zwischen zwei Mädchen in Halle eskaliert - 15-Jährige schwer verletzt

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen in Halle endete für eine 15-Jährige im Krankenhaus. Das Mädchen wurde schwer verletzt.

Ein Fahrzeug der Polizei steht auf dem Marktplatz in Halle

Halle (Saale)/dpa - Bei einem Streit zwischen zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren in Halle ist eine der beiden schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, musste die 15-Jährige nach der Auseinandersetzung am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizeibeamte stellten die 14-jährige Tatverdächtige in der Nähe des Marktplatzes. Sie befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen.