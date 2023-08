Tramfahrer verurteilt Schockierende Videoszenen: Straßenbahnfahrer prügelt auf Fahrgast in Halle ein

Ein Konflikt in der Straßenbahn hat Ende Mai 2022 für Aufregung in Halle gesorgt. In einem Video war zu sehen, wie ein Straßenbahnfahrer auf einen Jugendlichen einschlug. Der Täter wurde nun verurteilt.