In der Nacht zum Mittwoch brannte eine Wohnung in der Wittenberger Straße vollständig aus. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Halle-Silberhöhe: Schwerer Wohnungsbrand fordert Feuerwehr in der Nacht

Feuerwehreinsatz in Halle

Halle (Saale) - In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr gegen 2.30 Uhr in Halle zur Silberhöhe in die Wittenberger Straße ausrücken.