Halle setzt in der Altstadt auf mehr Grün, Sand und Wasser

So soll die Innenstadt attraktiver werden

Hektor (4) probierte das neue Wasserspiel auf dem Markt bereits am Mittwoch aus.

Halle (Saale)/MZ - Die heiße Frühlingssonne gibt am Mittwoch einen Vorgeschmack auf den Sommer in Halles Innenstadt. Schattige Plätze sind auf und rund um den Markt rar. Die Stadt will das ändern, unter anderem mit Wasser und Sand spielen lassen und mehr Grün schaffen. „Wir müssen Innenstadt neu denken. Nur um eine Hose zu kaufen, kommt keiner mehr“, sagt Mark Lange, Chef des Stadtmarketings.