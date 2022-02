Halle sagt Wochenmärkte ab und warnt vor herabfallenden Ästen

Wegen der aktuellen Sturmwarnung fallen am Donnerstag und Freitag die Wochenmärkte in Halle aus. Außerdem warnt die Stadt vor dem Betreten des Stadtwalds.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstag und Freitag werden in Halle keine Wochenmärkte stattfinden. Aufgrund der aktuellen Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes wurden die Märkte von Seiten der Stadt abgesagt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Betroffen sind die Stände auf dem Marktplatz, in Halle-Neustadt und an der Vogelweide. Am Sonnabend soll der Betrieb aber wie gewohnt weitergehen.

Warnung vor Betreten des Stadtwalds

Außerdem warnt die Stadt vor herabfallenden Ästen. Bis einschließlich Sonnabend rate man davon ab, den Stadtwald zu betreten. In der Dölauer Heide rechne man damit, dass Bäume auf die Wege fallen werden, deren Räumung einige Tage in Anspruch nehmen wird.