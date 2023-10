Das Foto zeigt ein Auto in der Großen Ulrichstraße. In Zukunft soll der Pkw-Verkehr in der Innenstadt reduziert werden.

Halle (Saale)/MZ - Halle macht mobil. Mit großen Straßenbaustellen, Investitionen in neue Trams, alternative Angebote wie Bike-Sharing im Programm „Stadt Land Plus“. Doch wie werden und sollen sich über 240.000 Einwohner in 20 Jahren durch Sachsen-Anhalts größte Stadt bewegen? Wird das Auto verbannt? Ist der ÖPNV dann vielleicht kostenlos? Und wie will sich Halle für seine mobile Zukunft rüsten, die bis 2040 zur Klimaneutralität führen soll? Monatelang hatte sich eine Arbeitsgruppe mit diesen Fragen beschäftigt und Eckpunkte in einem Visionspapier gebündelt, über das jetzt öffentlich debattiert werden soll. Die MZ erläutert die wichtigsten Fakten: