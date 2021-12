Halle: Richtfest für die dritte Rettungswache

Halle (Saale)/MZ - Die dritte Feuerwache an der Europachaussee in Halles Osten wächst. Am Montag wurde nach sieben Monaten Bauzeit Richtfest für das 11,8 Millionen Euro teure Vorhaben gefeiert. „Corona hält die Stadt nicht auf“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Jeder Cent sei gut investiert. „Die dritte Wache symbolisiert die dynamischen Entwicklung im Osten der Stadt“, so Geier. Von dem Plus an Sicherheit profitierten künftig nicht nur Halles Osten mit dem Star Park, sondern auch der Norden der Stadt sowie die neuen Bahnanlagen. Das Vorhaben sei zudem bundesweit einmalig, weil sowohl die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr als auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Büschdorf unter einem Dach vereint werden. Geier danke in diesem Zusammenhang allen feuerwehrmännern und -frauen für ihr Engagement. Laut Tobias Teschner, Leiter des fachverbereichs Sicherheit, stelle der Bau der dritten Wache die vorläufige Vollendung der Feuerwehr-Tradition in Halle dar, die bis 1868 zurückreicht.