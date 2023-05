Prozess wegen mutmaßlicher Raubserie „Es war eine Mutprobe“ – Jugendlicher aus Halle gibt Einblick in kriminelle Szene

Gewalt und Raub unter Jugendlichen nimmt in Sachsen-Anhalt zu. Nun stehen zwei junge Männer in Halle vor Gericht. Im Prozess geben Sie seltene Einblicke in die Hintergründe der sich verschärfenden Straßenkriminalität.