Die Volkmannstraße am Mittwochnachmittag: In eine Richtung rollt’s, die andere ist blockiert.

Halle (Saale)/MZ - Statt sich spontan festzukleben, haben die Klimaaktivisten der Letzten Generation ihre Demonstration am Mittwoch in Halle sogar angemeldet. Doch wenn die Aktivisten der Letzten Generation laufen, dann laufen sie langsam. Man kann auch sagen: Sie schleichen.

Entsprechend gedulden mussten sich dann auch die Autofahrer, als sich die 16 Frauen und Männer am Steintor in Bewegung setzten, über die große Kreuzung weiter in die Paracelsusstraße liefen und auf die Volkmannstraße abbogen. Die mehrspurige Straße war dann in Richtung Riebeckplatz für eine Weile autofrei, während der Verkehr auf der Gegenseite in Richtung Wasserturm weiterrollte.

Verärgerte Rufe in Richtung der Aktivisten kamen dabei sowohl von Autofahrern als auch von einzelnen Passanten an der Strecke.

Kritik an Scholz, Lindnder und Kretschmar

Bevor es losging, waren die Aktivisten auch darauf bedacht, am Steintor zunächst noch alle Straßenbahnen passieren zu lassen. In einer kurzen Erklärung zu Beginn sprach Christoph Eichert von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der sich auf Erdgas-Reise um die Welt begebe, wo doch die Speicher in Deutschland voll seien. Und von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmar (CDU), der meine, auf ein paar Jahre komme es bei Klimaschutzmaßnahmen nicht an. Und schließlich von Finanzminister Christian Linder (FDP), der den Kohleausstieg 2030 in Frage stelle.

Eichert fragte: „Ist das Dummheit? Kaltschnäuzige Ignoranz? Realitätsverlust?“ Beim Schutz des Klimas, „kommt es auf jeden Tag an“, so der 55-Jährige. Zudem habe sogar das Bundesverfassungsgericht der Regierung vorgeschrieben, das Klima zu schützen.

„Weg von fossil, hin zu gerecht“, stand auf dem hintersten Banner, die Aktivisten trugen es falsch herum, so dass es die Leute hinter ihnen lesen konnten.