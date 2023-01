Zwei Überfälle in Halle - Jugendliche rauben Frauen in Neustadt aus

In Halle-Neustadt haben am Mittwoch mutmaßlich mehrere Jugendliche auf offener Straße Frauen auf offener Straße ausgeraubt.

Die Polizei war am Mittwoch wegen Raubstraftaten in Halle-Neustadt unterwegs.

Halle (Saale)/MZ - Gleich zwei Mal wurden am Mittwoch in Neustadt Frauen ausgeraubt. In beiden Fällen waren die mutmaßlichen Täter Jugendliche mit einem bestimmten Phänotyp.

Wie die Polizei mitteilt, soll zuerst gegen 15.15 Uhr im Bereich der Haltestelle Rennbahnkreuz eine Frau von einem Jugendlichen bestohlen worden sein, der ihr die Handtasche entriss und floh.

Lesen Sie auch: Kriminalität in Halle: Polizei-Razzia gegen kriminelle Jugendbanden in Halle-Neustadt

Gegen 19.50 Uhr attackierten mehrere Jugendliche laut Polizei gemeinschaftlich eine Frau, die sich im Bereich des Haldenslebener Wegs (Westliche Neustadt) auf dem Nachhauseweg befand. Sie sollen ihr ihren mit Lebensmitteln gefüllten Stoffbeutel entrissen haben und anschließend geflohen sein. Bei beiden Straftaten sollen die Täter „südländisch“ ausgesehen haben.