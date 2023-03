Halle-Neustadt Blutlache in Halle-Neustädter Hochhaus: Polizei mit Spürhund im Einsatz

An der Magistrale in Halle-Neustadt kamen am frühen Mittwochabend Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. In einem Hochhaus wurden größere Mengen Blut gefunden. Was wir bisher wissen.