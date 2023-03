Landesverwaltungsamt bleibt hart: Halles OB Bernd Wiegand weiter supendiert

Seit fast zwei Jahren ist Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand schon im Zwangsurlaub. Das Land hält daran fest. Der Politiker will jetzt wieder vor Gericht ziehen.

Halle (Saale)/MZ - Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) wird zeitnah nicht in den Ratshof zurückkehren. Wie der Anwalt des OB, Wolfram Hertel, der MZ am Mittwochabend sagte, halte das Landesverwaltungsamt an der Suspendierung fest.