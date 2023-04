Am Montagnachmittag kam es in Halle-Neustadt zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto. Eine Person wurde dabei verletzt.

Unfall zwischen Auto und Linienbus der Havag in Halle-Neustadt

Das Auto wurde bei dem Unfall in Halle seitlich vom Bus erfasst.

Halle (Saale)/MZ - Gegen 16 Uhr kam es infolge eines Ampelausfalls zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto an der Kreuzung Hettstedter Straße / An der Magistrale in Halle-Neustadt. Die Ampel soll nach MZ-Informationen wegen eines Stromausfalls nicht funktioniert haben.

Rettungskräfte an der Unfallstelle in Halle-Neustadt. (Foto: Marvin Matzulla)

Wie die Polizei miteilt, wurde bei dem Zusammenstoß eine Person verletzt. Fahrgäste befanden sich allerdings nicht im Bus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.