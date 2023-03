Stadtentwicklung in Sachsen-Anhalt

So kann ein modernisiertes Scheibenhochhaus aussehen. Anwohner wünschen sich die Sanierung aller Neustädter Scheiben.

Halle (Saale)/MZ - Zukunftszentrum, Kaufhof-Schließung, Planetarium: Oft scheint das Interesse an Entwicklungen im Stadtzentrum im Mittelpunkt zu stehen. Doch auch in Halles größtem Stadtteil Neustadt tut sich einiges, wie im ersten halleschen Einwohnerdialog nach der Corona-Pause deutlich wurde. Folgend (laufende) Vorhaben der Stadt, die bei der Veranstaltung vorgestellt worden sind, und wie sie in Neustadt diskutiert werden.