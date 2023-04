Die Stadtverwaltung hat neue Informationen zu den geplanten Baumskulpturen in Halle-Neustadt herausgegeben.

Verschönerung von Neustadt? Baumskulpturen sollen 2024 in Halle aufgestellt werden

So könnten die Baumskulpturen vor dem Neustadt Centrum aussehen. Sie sind den Vorbildern "Superbäume" in Singapur nachempfunden, die dort eine Touristenattraktion sind.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtverwaltung hat ihre Pläne für die Errichtung von sogenannten Baumskulpturen in der Neustädter Passage konkretisiert. Nachdem die MZ am Samstag über das Projekt berichtete, verkündete die Rathaus-Pressestelle am Montag, dass die Skulpturen im nächsten Jahr errichtet werden sollen und dass zehn Künstlerinnen und Künstler aus der Region zu einem Gestaltungswettbewerb eingeladen werden sollen.