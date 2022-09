Halle meldet entspannte Corona-Lage

Der Bundesgesundheitsminister warnt vor dem Herbst. In der Stadt allerdings ist von einer besorgniserregenden Zunahme schwerer Fälle nichts zu spüren.

Das Corona-Infektionsgeschehen in Halle ist derzeit problemlos beherrschbar.

Halle (Saale)/MZ - Nach hohen Infektionszahlen zu Beginn des Sommers hat sich die Corona-Lage in der Stadt in den vergangenen sieben Tagen weiter entspannt. Innerhalb einer Woche wurden dem Gesundheitsamt 605 positive Tests gemeldet - 113 weniger als in der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 300,80 auf 276,38 Fälle. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde bei fünf Verstorbenen eine Corona-Infektion nachgewiesen. Es liegen allerdings keine Angaben zur tatsächlichen Todesursache vor.

Unproblematisch ist weiterhin die Situation in den Kliniken der Stadt. 34 Patienten wurden am Freitag dort mit oder wegen einer Corona-Erkrankung behandelt. Am Freitag vor einer Woche waren es noch 63 Personen.