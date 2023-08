Es war mitunter kurz aber heftig: Kräftige Unwetter haben am Montag die Feuerwehren im Raum Halle in Atem gehalten.

Halle kommt glimpflich davon - abgedecktes Dach in Schkopau

Unwetter in Halle und dem Saalekreis

Das Dach dieses Hauses im Wassertal in Schkopau wurde beim Unwetter abgedeckt. Hilfe kam von der Feuerwehr aus Ammendorf.

Halle/Schkopau/MZ - Ein kurzes aber heftiges Unwetter ist am Montagnachmittag über Halle und den Saalekreis gezogen. Während die Saalestadt sowie der Alt-Saalkreis vergleichsweise glimpflich davonkamen, hatten die Wehren im Raum Merseburg-Querfurt deutlich mehr zu tun. In Halle wurden die Feuerwehren zwischen 15.45 und 16.40 Uhr fünf Mal alarmiert. In drei Fällen ging es um umgestürzte Bäume oder abgerissene Äste, einmal stand Wasser im Keller. Im nördlichen Saalekreis rückten Wehren fünf Mal aus.