Ermittler sicher: Mädchen aus Halle haben Explosion am Markt verursacht

Zwei Kinder, mehrere Spraydosen und eine Detonation auf einer öffentlichen Toilette in der Innenstadt von Halle: Staatsanwaltschaft und Polizei sind in dem Verfahren jetzt zu einem Ende gekommen.

Halle (Saale)/MZ - Am 27. September erschütterte eine Explosion im öffentlichen Toilettentrakt das Marktschlösschen in Halle. Seitdem ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen. Im Mittelpunkt stehen zwei Mädchen, die bei dem Unglück schwer verletzt wurden. Jetzt gibt es einen Schlusstrich in dem Fall.