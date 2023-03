Das Landgericht will in der Impfaffäre kein Hauptverfahren gegen den OB eröffnen. Im Gespräch mit der MZ wertet Katja Müller die Situation. „Der Zug ist abgefahren“, sagt sie.

Gibt es dieses Bild wieder, Halles OB Bernd Wiegand und die Stadtratsvorsitzende Katja Müller Seite an Seite bei Ratssitzungen?

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein in Sachsen-Anhalt beispielloser Fall. Am 7. April 2021 hatte der hallesche Stadtrat Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) wegen seiner Verstrickungen in der „Impfaffäre“ suspendiert, zwei Monate später zog das Landesverwaltungsamt mit einer vorläufigen Dienstenthebung nach. Vor einem Jahr hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den OB erhoben. Monate der Ungewissheit folgten.