Halle: Jugendliche mit Drogen und illegalen Böllern erwischt

Die Bundespolizei überwacht die Sicherheit in Bahnhöfen und aauf Bahnanlagen.

Halle (Saale)/MZ - Es war eine Routinekontrolle im Hauptbahnhof Halle. Dort fragten Beamte der Bundespolizei zwei Jugendliche, 15 und 16 Jahre alt, nach ihren Reiseabsichten. „dabei verstrickten sich die sichtlich nervösen Teenager in widersprüche Aussagen“, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Und das kam nicht von ungefähr, wie sich bei der Durchsuchung des Rucksacks des 15-Jährigen herausstellte. Die Polizisten fanden sechs transparente Tüten mit 9,1 Gramm Drogen - vermutlich Marihuana. Zudem stellten sie zwei Böller ohne Prüfzeichen fest. Die Drogen wurden beschlagnahmt, die Feuerwerkskörper dem Entschärfungsdienst der Bundespolizei übergeben. Gegen die Jugendlichen wurden Anzeigen erstattet. Sie wurden schließlich an einen Erziehungsberechtigten übergeben.