Halle ist bei den Neuinfektionen Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - Halle ist in Sachsen-Anhalt der Corona-Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt einen Wert von 784,25 Fällen (plus 94,26 im Vergleich zum Vortag) - landesweit liegt der Durchschnitt bei 471,1. Allerdings sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar, weil Halle aktuellere Daten verwendet als die Werte, die das Robert-Koch-Institut an das Landesamt für Verbraucherschutz übermittelt. 405 Neuinfektionen wurden dem Gesundheitsamt bekannt, 225 mehr als in der Vorwoche. Zudem ist nach Angaben der Stadt eine weitere Person an Corona verstorben. In den städtischen Krankenhäusern hat sich die Lage indes nicht weiter verschärft. 38 Erkrankte liegen auf den Corona-Normalstationen, 23 Patienten benötigen eine intensivmedizinische Betreuung.