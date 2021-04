Halle ist auf Zack beim Piksen

Halle (Saale) - Halle liegt vorn. Am Donnerstag meldete die Stadt, dass bisher 70.410 Corona-Impfungen durchgeführt wurden und die Quote der Erstimpfungen inzwischen 22,8 Prozent beträgt. Jeder fünfte Einwohner der Stadt hat seine Erstimpfungen gegen das Coronavirus also schon erhalten. Zum Vergleich: In ganz Sachsen-Anhalt lag die Impfquote nur bei 18,7 Prozent, bundesweit lediglich bei 17,8 Prozent. Doch wie gelingt es einer Stadt wie Halle überhaupt, mit einer besseren Quote hervorzustechen?

An mehr Impfstoff liegt es jedenfalls nicht. „Das Land verteilt die Impfstoffe nach Einwohnerschlüssel an die Impfzentren der Landkreise und kreisfreien Städte“, erklärt Romy Richter, Sprecherin des Sozialministeriums. Für die Organisation vor Ort und die Planungen der Impftermine seien die Impfzentren selbst zuständig. „Offenbar“, fügt sie hinzu, „ist das in Halle schon gut organisiert“. Die Gründe für eine bessere Impfquote könnten laut Romy Richter der Einsatz mobiler Impfteams sein und dass manche Impfzentren sogar an Feiertagen und am Wochenende Termine anbieten. All das ist in Halle der Fall.

Über-80- und Über-90-Jährigen angeschrieben und eingeladen

Drago Bock, Sprecher der Stadt Halle, erklärt die hohe Impfquote damit, dass „die Organisation und Umsetzung der Impftermine reibungslos erfolgt“. Auch die Hausärztin Haik-Silke Zeisler hat den Eindruck, „dass das in Halle gut organisiert wird“. So seien die Über-80- und Über-90-Jährigen angeschrieben und eingeladen worden. Dass dabei nicht alle erreicht werden, kann laut Zeisler vorkommen. Nicht vergessen werden sollte dabei allerdings, dass die Stadt bereits bekannt gab, alle Über-80-Jährigen seien geimpft, während einige von ihnen noch gar kein Impfangebot erhalten hatten.

Indes lobt die Hausärztin, die selbst zu den mobilen Teams in den Pflegeheimen gehörte, dass diese „weitgehend durchgeimpft sind“. In ihrer eigenen Praxis für Allgemeinmedizin in Halle gab es inzwischen schon zwei Impftage. Sie waren allein für die Corona-Impfungen reserviert. „Ich mache die Impfungen nicht zwischendurch.“ Die zusätzliche Arbeit nimmt sie in Kauf, wie auch den hohen bürokratischen Aufwand, den die Corona-Impfungen mit sich bringen. Die Hausärztin bringt es auf den Punkt, wenn sie sagt: „Die Grippeimpfung geht schneller.“

„Zudem werden im Saalekreis dezentrale Impfangebote in den Gemeinden organisiert“

Dass Hausärzte ins Impfgeschehen eingreifen, wirkt sich ebenfalls auf die Impfquote aus. Laut Angaben der Stadt wurden bisher 5.733 Corona-Impfungen in halleschen Arztpraxen durchgeführt. Doch es finden sich auch Gründe für eine niedrigere Impfquote. Der Saalekreis meldete am Donnerstag eine Quote für Erstimpfungen von 12,6 Prozent. Dabei wird auch im zentralen Impfzentrum in Merseburg an Wochenenden geimpft, sind auch im Landkreis mobile Impfteams im Einsatz. „Zudem werden im Saalekreis dezentrale Impfangebote in den Gemeinden organisiert“, sagt Kreissprecherin Susanne Lange. Der Landkreis steht aber vor der Herausforderung, viele Einwohner auf einer großen Fläche zu versorgen.

Dagegen verzeichnet die Stadt Magdeburg mit annähernd so vielen Einwohnern fast genauso viele Erstimpfungen wie Halle und liegt im direkten Vergleich lediglich bei den Zweitimpfungen leicht zurück. Für die Leiterin des Magdeburger Impfstabes, Simone Borris, spielt die Impfquote auch nicht die große Rolle. Sie betont: „Wir können nur das verimpfen, was wir an Impfstoff zur Verfügung haben.“ Und das ist im Impfzentrum Halle aktuell Impfstoff von Astrazeneca. Die Stadt richtete extra neue Nummern für Impftermine ein. Am Donnerstag konnten Impfwillige über 60 sogar ohne Anmeldung ins Impfzentrum kommen, um sich mit dem Vakzin spritzen zu lassen. Laut Stadt nahmen 1.000 Hallenser das Angebot wahr. Jeder der wollte, wurde geimpft. (mz/Denny Kleindienst)