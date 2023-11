Nach einer stundenlangen Debatte hat der Stadtrat am Mittwochabend den Haushalt beschlossen. Möglich wurde das durch einen Kompromiss von sechs Fraktionen.

Halle investiert mehr Geld in die Jugend - CDU kritisiert Beschluss

So stimmten die Stadträte zum Haushalt ab.

Halle (Saale)/MZ - Halle hat einen beschlossenen Haushalt für 2024. Der Stadtrat stimmte am Mittwoch nach einer mehrstündigen und zum Teil hitzigen Debatte mehrheitlich für den Etat. Möglich wurde die Mehrheit durch einen Kompromiss der Fraktionen Grüne, Hauptsache Halle, Mitbürger, SPD, FDP und Die Partei. Das Sextett hatte sich auf einen Änderungsvorschlag verständigt und dadurch die nötigen Stimmen besorgt.

Der Haushalt 2024 umfasst ein Rekordvolumen von gut 946 Millionen Euro. Ziel sei es gewesen, bei Beibehaltung umfangreicher Investitionsvorhaben den Konsolidierungskurs der Stadt fortzuschreiben, so Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Der Haushalt sieht Investitionen in Höhe von 130 Millionen Euro vor, werde aber zugleich dem vom Stadtrat im Jahr 2022 beschlossenen Konsolidierungskonzept gerecht. Vorgesehen ist ein Schuldenabbau in Höhe von 11,5 Millionen Euro.

Die Haushaltsschwerpunkte 2024 liegen in den Bereichen Wirtschafts- und Stadtentwicklung, Bildung, Digitalisierung, Kultur, Sicherheit und Sport. Dies spiegele sich im geplanten Investitionsprogramm wider. Der Fokus liegt laut Stadt hier auf Schulbaumaßnahmen (geplant: 38,1 Millionen Euro) und Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung (geplant: 23,8 Millionen Euro).

Während Tom Wolter (Mitbürger) von einem guten Tag für Halle sprach, weil es gelungen sei, über Fraktionsgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten, gab es von der CDU heftige Kritik. Der Haushalt sei auf Kante genäht, die Extrawünsche der Fraktionen stünden auf wackligen Deckungsvorschlägen. Fraktionschef Andreas Scholtyssek warf Bürgermeister Geier Arbeitsverweigerung und eine Vogel-Strauß-Politik vor.

Unterdessen scheiterte die Linke mit ihrem Vorstoß, die Gewerbesteuer zu erhöhen, um damit auf die Gewinnausschüttung der kommunalen Wohnungsgesellschaften verzichten und ein 9-Euro-Monatsticket für Schüler einführen zu können. Es mache ihn fassungslos, dass die Stadt die Wohnungsgesellschaften in schwere finanzielle Schwierigkeiten treibe, für die letztlich die Mieter die Zeche zahlen müssten.