Das Oberlandesgericht bestätigt die Entscheidung des Landgerichts Halle. Oberbürgermeister Bernd Wiegand fordert seine Rückkehr in den Ratshof. Die Entscheidung fällt in Magdeburg.

Halles vorläufig suspendierter Oberbürgermeister Bernd Wiegand will wieder zurück in sein Amt.

Halle (Saale)/MZ - Erfolg für Halles vorläufig suspendierten Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos): Das Oberlandesgericht Naumburg (OLG) hat am Donnerstag die Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen eine Entscheidung des Landgerichts Halle abgelehnt. Was als „Impfaffäre“ im Frühjahr 2021 für Schlagzeilen gesorgt hatte, sei nicht strafbar gewesen, teilte das OLG mit. Es wird in der Angelegenheit deshalb keinen Prozess gegen den OB geben. Wiegand sieht sich nun entlastet. Er verlangt, dass seine Suspendierung aufgehoben wird.