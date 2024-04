Für die Kampagne „WTF is Halle“ fanden wie hier auf den Hausmannstürmen Dreharbeiten in ganz Halle statt.

HALle/MZ. - Ab in den Skatepark, im Planetarium die Sterne beobachten oder Wandmalereien von verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern bewundern: Halle hat einiges zu bieten. Genau das will das Stadtmarketing mit seinem neuen Projekt „What the fuck is Halle?“ zeigen.

Halle soll für junge Leute attraktiver werden

Das Projekt ist Teil der Kampagne „Dein Halle“, mit der die Stadt vor allem jungen Menschen attraktiver erscheinen soll. Zu diesem Zweck wurden in Zusammenarbeit mit dem Filmkollektiv „nfilm - neue Ideen Film“ aus Halle insgesamt vier „Kiez-Clips“ mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten gedreht. Das Konzept ist jedoch immer gleich: Junge Hallenserinnen und Hallenser nehmen Gäste mit durch Halle, denen die Stadt noch völlig unbekannt ist. Die Zuschauer können so unter anderem bei einer Skateboardtour dabei sein und gewinnen Einblicke in die hallesche Kunstszene. Halle habe so viele interessante und attraktive Seiten, findet Cathleen Scheiner, die als Leiterin des Standortmarketings in Halle für das Projekt zuständig ist. Trotzdem sei Halle vielen jungen Leuten nicht bekannt.

Dies wolle man nun mit den „Kiez-Clips“ ändern. Probleme, Protagonisten aus Halle für das Format zu finden, habe es laut Scheiner nicht gegeben. Alle seien begeistert über eine Zusammenarbeit gewesen. Die Gäste, denen Halle gezeigt wird, sind engagierte Schauspieler, die die Stadt nicht kannten. Dies habe die Videos besser gemacht, berichtet die Leiterin des Standortmarketings. Die Darstellenden hätten während der Dreharbeiten auch abseits von ihrer Rolle eine Entwicklung durchgemacht und Halle am Ende sehr zu schätzen gelernt. Da es kein festes Drehbuch gegeben habe, seien die Reaktionen der Darstellenden noch authentischer gewesen.

Halle bekommt eigenen Song

In einem der Kurzvideos wird versucht, die Atmosphäre und vor allem Töne, die Halle ausmachen, einzufangen. Mit Hilfe dieser Töne entstand dann zusätzlich der Song „Sound of Halle“. Darin singen die beiden Protagonistinnen des Kurzvideos, Tara und Sid, über Halle. Erste positive Reaktionen auf das Projekt habe es in den sozialen Medien bereits gegeben. Beendet ist es allerdings noch nicht. Drei weitere Kurzfilme sind geplant. Um welche Themen es dabei gehen soll, sei derzeit aber noch offen. Dies hänge von den richtigen Themen und Partnern ab. Ein Film soll sich aber auf jeden Fall mit dem Nachtleben in Halle beschäftigen, berichtet Cathleen Scheiner.

Info: Die Clips sind zu sehen unter: www.youtube.com/deinhalle