Der Brennstoff spielt landesweit zum Heizen zwar kaum mehr eine Rolle. In Halle ist er als alternative Wärmequelle aber nach wie vor gefragt. Warum das so ist.

Sebastian Pohling am Kachelofen in seiner Fahrradwerkstatt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Durch das schmale Sichtfenster ist das lodernde Feuer zu sehen. Schon rein optisch macht der kleine schwarze Kachelofen, der in der Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt „Rad und Tat“ steht, etwas her. Seit 15 Jahren gibt es die Werkstatt im Erdgeschoss des Hauses in der Reilstraße – „solange heizen wir hier mit einem klassischen DDR-Kohleofen“, sagt Inhaber Sebastian Pohling.