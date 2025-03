Halle (Saale)/MZ - Knapp 30 Minuten nach Beginn der Stadtratssitzung hebt Alexander Vogt am Mittwochnachmittag die rechte Hand. Stadtratsvorsitzender Jan Riedel liest den Eid vor, den Halles neuer parteiloser Oberbürgermeister nachspricht. Der 46-Jährige hat zu kämpfen. Mit der Aufregung, vielleicht auch mit der Bürde des Amtes an sich, die sich in diesem einen Moment offenbart. Vogt zittert. Später wird er sagen: „Natürlich war ich aufgeregt. So eine Situation ist schon etwas Besonderes in einem Leben.“

