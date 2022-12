Straßenbau in Halle „Gnadenstoß durch Baustelle“ - Traditionsreiche Vereinsgaststätte in Halle schließt

Die Großbaustelle in der Merseburger Straße in Halle bedeutet für "Einheit"-Gastwirt Ingolf Broda das Aus. Er kann zwar verstehen, dass die Havag ihr Stadtbahnprogramm vorantreibt. Was er sich dennoch gewünscht hätte.