Halle gehen die Taxifahrer aus - Fahrzeuge stehen still

Halle (Saale)/MZ - Wer an Wochenenden nachts in Halle ein Taxi bestellt, muss sich auf Wartezeiten gefasst machen. Das liegt nicht etwa daran, dass es nicht genügend Taxis gäbe. Es mangele an jenen, die sie steuern, sagt Winfried Bahr, Vorstand der Taxi- und Mietwagengenossenschaft Halle. „An den Wochenenden ist es schwer, die Nachtschichten zu besetzen.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<