Halle (Saale)/MZ - Eigentlich gehören die südlichen halleschen Viertel Osendorf, Radewell und Ammendorf zu den eher ruhigeren Gebieten der Stadt. Die Siedlungsstruktur ist von kleineren Häusern geprägt, die Atmosphäre wirkt beinahe dörflich. Ärger mit Jugendlichen, die nachts feiernd durch die Straßen ziehen – wie etwa in der Nördlichen Innenstadt oder in Giebichenstein – gibt es dort kaum. Dafür stört etwas anderes den Schlaf der Hallenser im Süden: Fluglärm. Fast jedes Flugzeug, das am Flughafen Leipzig/Halle in Richtung Westen startet, fliegt über Halles südlichste Stadtviertel hinweg. Und die Lärmbelastung dürfte in Zukunft noch weiter ansteigen, denn der Flughafen soll ausgebaut werden.