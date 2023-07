In der Nacht zu Samstag kam es in der südlichen Innenstadt zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Auslöser waren mehrere brennende Fahrzeuge in einer Tiefgarage.

Brand in Tiefgarage in Halle - mehrere Autos gehen in Flammen auf

Kräfte der Feuerwehr während eines Löscheinsatzes: In Halle kam es in der Nacht wegen eines Brandes zu Behinderungen in der südlichen Innenstadt.

Halle (Saale)/DUR/mad - Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht zu Sonnabend in der Beesener Straße in Halle in Brand geraten. Die Brandursache war zunächst unklar.Wie Einsatzkräfte vor Ort mitteilten, standen mindestens vier Autos in einer Tiefgarage in Flammen. Polizei und Feuerwehr waren gegen 1 Uhr mit einm Großaufgebot vor Ort.

Der Verkehr zwischen Melanchtonplatz und Robert-Koch-Straße wurde umgeleitet. Übelriechende Dämpfe waberten durch die Beesener Straße und zogen über die Gartenanlage am Riebeckstift, Kantstraße in Richtung Leuna-Chemie-Stadion. Ob Menschen verletzt worden sind, wurde nicht bekannt. Der Einsatz dauerte an.