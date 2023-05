Am Pfingstwochenende lassen engagierte Vereinsmitglieder alte Traditionen der Salzgeschichte der Stadt lebendig werden – mit Unterhaltung an und auf der Saale.

Halle (Saale)/MZ - - Dass Halle eine uralte Tradition als Hansestadt hat, wissen Geschichtsinteressierte ganz sicher. All diejenigen, die es nicht wissen, können es am Pfingstwochenende erfahren: Am 27. und 28. Mai laden die Mitglieder des Vereins Hallesche Hanse zum inzwischen 15. Hanse-Fest ein.