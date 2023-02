Unberechtigte Mahnungen verunsichern Stromkunden in Halle. Der Stromversorger EVH verweist auf Herausforderungen durch die Krise und sichert schnelle Lösung zu.

Unberechtigte Mahnungen versendet: Softwareprobleme irritieren EVH-Kunden in Halle

Gleich an der Tür wird informiert: Das Kundencenter der Stadtwerke ist derzeit für den Besucherverkehr geschlossen.

Halle (Saale) - Die betagte Hallenserin geriet in helle Aufregung, als ihr jetzt Post ins Haus kam – genauer gesagt eine Mahnung über angeblich unbezahlte Stromlieferungen der Energieversorgung Halle GmbH (EVH). Eine unbezahlte Rechnung? Nie habe die 87-Jährige Schulden gemacht, erzählt ihr Sohn. Er suchte das Stadtwerke-Kundencenter in der Bornknechtstraße auf. Dort habe sich herausgestellt, dass die Mahnung irrtümlich verschickt worden war. Die Mitarbeiterin habe sich sofort für den Fehler entschuldigt und ihm mit Unterschrift und Stempel bestätigt, dass die Forderung storniert wird. Nach seinem Eindruck sei er bei weitem nicht der Einzige gewesen, der an diesem Tag deshalb beim Kundencenter vorsprach.