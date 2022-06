Halle erhöht die Gebühren: Parkschein ist jetzt jeden Tag fällig

Halle (Saale) /MZ - Wer mal eben mit dem Auto in die Altstadt fahren will, sollte einen Euro parat haben. Denn seitdem die neue Parkgebührenverordnung in Kraft getreten ist, beträgt die Mindestparkdauer dort eine Stunde. In allen drei Parkzonen der Stadt müssen zudem je angefangene halbe Stunde 50 Cent in den Automaten gesteckt oder per App gezahlt werden. Auch die Zeiten wurden ausgeweitet: Autofahrer brauchen jeden Tag zwischen 6 und 22 Uhr auf den markierten Flächen einen Parkschein. Der Stadtrat hatte die höheren Gebühren bereits im Oktober 2020 beschlossen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<