Halle erhält neue Lieferung mit drei Impfstoffen - immer weniger Infizierte

Halle hat am Dienstag eine weitere Impfstoff-Lieferung erhalten. Wie die Stadt auf ihrer Webseite mitteilte, sind 4.200 Impfdosen des Herstellers Moderna, 2.340 Impfdosen von Biontech und 500 Impfdosen von Astrazeneca geliefert worden. Ein Teil der Impfstoffe werde für Zweitimpfungen zurückgestellt. Rund 4.000 Dosen von Moderna und Biontech werden für Erstimpfungen genutzt.

Für diese werden am Dienstag ab 18 Uhr Termin freigeschalten. Weiterhin sind alle Personen impfberechtigt, die der höchsten drei Priorisierungsgruppen, wie in §§ 2 bis 4 der Corona-Impfverordnung des Bundes genannt, zugeordnet werden können.

Termine können gebucht werden über die Hotline 116117 und über das Portal www.impfterminservice.de.

Die Stadt weist daraufhin, dass es bei hoher Belastung des Buchungsportals aus technischen Gründen zu fehlerhaften Angabe kommen kann. Dabei werde der Fehler „es seien keine Termine mehr verfügbar“ angezeigt, auch wenn dies nicht der Fall ist. Die Stadt empfiehlt in einem solchen Fall, es nach einiger Zeit erneut zu versuchen.

Aktuelle Corona-Zahlen für Halle

Am Dienstag hat die Stadt Halle neun Neuinfektionen gemeldet, so die Verwaltung auf ihrer Webseite. Die Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 28,07. Aktuell gibt es 193 infizierte Personen in der Stadt. Leider gibt es zwei Todesfälle zu beklagen. Demnach sind ein 83-jähriger Mann und ein 61-jähriger Mann mit einer Corona-Infektion gestorben, so die Stadt. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 352.

18 Personen werden in den Kliniken behandelt, davon 12 Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt acht Patienten versorgt. Die Klinik-Ampel steht weiterhin auf Grün.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.673 infizierte Personen. Bislang sind 151.524 Personen immunisiert, wobei 108.859 mit der ersten Dosis und 42.665 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz/lin)