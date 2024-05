Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Liegt es an den Regenfällen der vergangenen Tage, dass am Südostufer des Hufeisensees direkt am Rundweg der Boden eingebrochen ist? Die Stadt Halle glaubt ja und hat den Bereich absperren lassen. Überirdisch ist nur ein vergleichsweise kleines Loch zu sehen. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Einbruch wie ein Trichter nach unten ausweitet – so soll es vor etwa einem Jahr fast an der gleichen Stelle bei einem Tageseinbruch gewesen sein. Unterdessen geht der Blick gen Himmel und in die Wetter-Apps. Wie heftig wird Tief „Quirina“ am Samstag Halle und den Saalekreis treffen?