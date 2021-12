Halle: Dieb will geklaute Schuhe gegen neue tauschen

In einem Einkaufszentrum in Neustadt hat ein dreister Dieb Pech gehabt.

Halle (Saale)/MZ - Ein 25-Jähriger wollte am Montagvormittag in einem Einkaufszentrum „Am Bruchsee“ in Neustadt seine getragenen Schuhe ohne zu bezahlen gegen ein neues Paar tauschen. Er zog die alten Schuhe aus, schnürte die neuen und wollte mit ihnen das Geschäft verlassen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Dieb und konnte ihn stellen. Bei der Überprüfung der zurückgelassenen Schuhe erlebte das Personal eine Überraschung. Auch dieses Paar war gestohlen. Offenbar hatte sie der 25-Jährige im November mitgehen lassen.