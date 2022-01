Halle: Corona-Inzidenz bei fast 1.200, Hospitalisierung unter Landesdurchschnitt

In Halle sind am Montag 153 Neuinfektionen gemeldet worden - die Zahl der Patienten in den Kliniken ist leicht gestiegen.

Auch am Montag standen Menschen vor dem Testzentrum in der Magdeburger Straße in einer langen Schlange.

Halle (Saale)/MZ - In Halle liegt die Inzidenz der Coronaneuinfektionen weiter über dem Landesdurchschnitt, der wesentlich wichtigere Hospitalisierungswert aber deutlich darunter. 153 positive PCR-Tests ließen die Inzidenz am Montag auf 1.199,41 schnellen. Der Durchschnitt in Sachsen-Anhalt beträgt 805 Fälle. Laut dem landesamt für Verbraucherschutz liegt die 7-Tage-Inzidenz bei der Hospitalierung im Land bei 6,01 Fällen. Halle weist für die Stadt einen Wert von 2,1 aus. 40 Patienten (plus vier zum Vortag) werden auf den Corona-Stationen der Kliniken betreut. 14 (minus zwei) liegen auf Intensivstationen.