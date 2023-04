Bernd Wiegand (m.) bei der Eröffnung des neuen DLRG-Schulungszentrums am Holzplatz

Halle (Saale)/MZ - Lang anhaltender Applaus brandete auf, als Holger Friedrich, Geschäftsführer des DLRG-Sachsen-Anhalt, am vergangenen Samstag bei der Eröffnung des neuen Schulungszentrums am Holzplatz explizit dem aktuell suspendierten halleschen Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) dankte. Der OB habe sich persönlich sehr dafür eingesetzt, dass die DLRG am Holzplatz bauen konnte.