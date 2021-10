Halle (Saale)/MZ - Die aktuellen Prognosen zeigen für Halle eine positive Entwicklung auf: Die Schülerzahlen steigen. Damit werden aber auch neue Schulplätze benötigt, die es aktuell noch nicht gibt. Laut Verwaltung braucht die Stadt ab dem Schuljahr 2025/26 weitere 69 Plätze an den Gesamtschulen.

Gestiegene Schülerzahlen: Halle braucht mehr Plätze an Schulen

Ab dem Schuljahr 2026/27 fehlen sogar 168 Plätze für diese Schulform. Bisher gibt es drei Integrierte Gesamtschulen in Halle. Aber auch der Bedarf an Gymnasien steigt. Ab dem Schuljahr 2026/27 werden 118 zusätzliche Plätze an den kommunalen Gymnasien benötigt, ab 2028/29 sogar 151 Plätze.

Die Verwaltung will deshalb ein neues Gymnasium im halleschen Osten sowie eine weitere Gesamtschule in Heide-Nord bauen. Das Landesverwaltungsamt hat die Finanzierung dieser Neubauprojekte bisher jedoch noch nicht genehmigt. Wegen der angespannten Haushaltslage muss die Stadt seit diesem Jahr bei allen Investitionen nachweisen, dass diese auch wirklich dringend nötig sind.

Bau von Schulen wegen fehlender Finanzen auf der Kippe

Das habe die Verwaltung bereits im April getan und die Bauvorhaben mit den steigenden Schülerzahlen begründet. Im Juli habe es aus dem Landesverwaltungsamt dann jedoch die Rückmeldung gegeben, dass weitere Unterlagen nachgereicht werden müssen. Seitdem würden die Abstimmungen laufen.

Bis es grünes Licht aus der Landesbehörde gibt, können die Projekte nicht vorangetrieben werden. So sollte bereits in diesem Jahr nach einem geeignetem Grundstück in Halles Osten für das neue Gymnasium gesucht werden. Auch Turnhallen, die ab diesem Jahr neugebaut oder saniert werden, müssen noch einmal gesondert beantragt werden. Mehrere Stadträte machen sich nun Sorgen, dass die Projekte scheitern könnten. „Wir sollten nicht an den Kindern sparen“, sagt Claudia Schmidt (CDU), Vorsitzende des Bildungsausschusses.