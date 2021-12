Halle: Brand in Kaffeerösterei am Fahnenmonument

Am Hansering ist in einer Kaffeerösterei am Samstag ein Brand ausgebrochen. Die alramierte Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Halle (Saale)/MZ - Am Samstagnachmittag ist in der Kaffeerösterei am Fahnenmonument am Hansering ein Brand ausgebrochen. Nach MZ-Informationen soll dort ein Kessel gebrannt haben. Die alarmierte Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Nach 30 Minuten konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst unklar.