Halle boostert schon nach drei Monaten

Das Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Seit diesem Mittwoch werden in den städtischen Impfzentren Auffrischungsimpfungen (sogenannte Booster) bereits drei Monate nach der Grundimmunisierung verimpft. Damit folgt die Stadt der Empfehlung der Ständigen Impfkommission des Bundes (Stiko) vom Dienstag.

Am Mittwoch meldete die Stadt ein leichtes Sinken der 7-Tage-Inzidenz auf 506,91 - gut 200 Zähler über dem Bundesdurchschnitt. 215 Neuinfektionen wurden vermeldet, ebenso wie zwei Todesfälle an Covid-19. Die Ampel, die die Lage in den städtischen Kliniken angibt, steht unverändert auf gelb. Das heißt, dass derzeit auch dringliche Behandlungen von Nicht-Covid-Patienten derzeit nur eingeschränkt durchgeführt werden.

Impffortschritt und -termine

Am Mittwoch meldet die Stadt 307 neue Erstimpfungen. Fast zehn Mal so viele Menschen ließen sich eine Booster-Impfung verabreichen. Insgesamt 73 Prozent der Bevölkerung ist mittlerweile grundimmunisiert.

Wer sich impfen lassen möchte, kann dies in Arztpraxen oder ohne vorherige Anmeldung in den städtischen Impfzentren tun: Am kommenden Donnerstag am Standort Heinrich-Pera-Straße (10-16 Uhr) und am Standort Burgstraße (16-19 Uhr).