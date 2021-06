Halle bekommt zwei Stolpersteine für Wilhelm und Elli

Halle (Saale) - Das Haus, in dem Wilhelm Willinger gewohnt hat, steht nicht mehr - das Areal am Weidenplan 7 und 8 ist heute ein Parkplatz. Doch Mitte der 1930er Jahre war dort das Zuhause von Wilhelm Willinger und seiner Familie - bis der jüdische Dekorateur während der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 zunächst in das KZ Buchenwald und später, am 28. Januar 1942, erneut verhaftet und am 1. Februar 1943 in das KZ Auschwitz deportiert wurde. Sieben Tage später war Wilhelm Willinger tot - gestorben laut Sterbebuch des Konzentrationslagers an „Altersschwäche“. Da war Wilhelm Willinger 63 Jahre alt.

Nazi-Greuel nie vergessen: Halle bekommt zwei weitere Stolpersteine

Mit einem weiteren Stolperstein, den die Mitglieder des halleschen Zeitgeschichten-Vereins am Montag am einstigen Wohnort Willingers verlegt haben, wird die Erinnerung an eines der zahllosen Opfer des nationalsozialistischen Terrors auch in Halle für die Zukunft wachgehalten.

Bevor Bert Frühauf vom Eigenbetrieb der Stadt den blankpolierten Stein einsetzt, kommt Pfarrer Günter Buchenau zu Wort. Auf ihn geht die Verlegung des Gedenksteins zurück. Buchenau war als Kind mit dem Sohn des Ermordeten, Gerhard, befreundet. „Ich war acht, als ich erfuhr, dass ich mit meinem Schulfreund nicht mehr spielen darf“, erzählt der Pfarrer in Rente, der sich mit ergreifenden Worten an das Geschehen vor über 80 Jahren erinnert. Nach der Ermordung des Vaters seines Schulfreundes habe er Gerhard Willinger, den Sohn, der mit seiner Mutter die Nazi-Greuel überlebt hat, nie wieder gesehen.

Auf die Suche nach dem überlebenden Sohn hatte sich im Vorfeld der Stolperstein-Verlegung auch der Zeitgeschichten-Verein gemacht. „Leider haben wir keine Hinweise gefunden“, so Vereins-Chefin Anne Kupke, die noch auf Zeitzeugen und Hinweise hofft. Auch vor der Magdeburger Straße 7 wird an diesem Tag ein Stolperstein verlegt - für die Jüdin Elli Mark, die am 3. Juni 1942 im Vernichtungslager Sobibor mit Gas ermordet wurde. (mz)