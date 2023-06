Bäckermeister Karl Kolb eröffnete am 1. Juli 1903 sein Geschäft in der Jacobstraße in Halle. Von dort ging es ins Paulusviertel. Dort feiert die Bäckerei nun ihr 120-Jähriges.

Halle (Saale)/MZ - Für Karl Kolb ging es nach der Hochzeit in Wettin mit seiner Anna am 28. Juni 1903 nicht etwa in die Flitterwochen – stattdessen hat der Bäckermeister aus Halle wenige Tage später mit seiner frisch Angetrauten sein Bäckergeschäft in der Jacobstraße unweit des Rannischen Platzes eröffnet.